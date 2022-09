Axel confronteert de 'klikker' in ‘Klopjacht’ met de gouden tip én arrestatie van kandidatenduo

TV “Té mannelijk en saaie presenta­tie”: vooral Nederlan­ders konden vernieuwde 'LEGO Masters' niet smaken

Het populaire familieprogramma ‘LEGO Masters’ is intussen toe aan zijn derde seizoen. Tijd voor een frisse wind, want naast een nieuwe ‘brickmaster’, zagen we ook twee nieuwe presentatoren. Jamai Loman en Andy Peelman nemen zo de fakkel over van Ruben Nicolai en Kürt Rogiers. Een keuze die vooral bij de Nederlandse kijkers op weinig begrip kon rekenen. Op Twitter wordt de presentatie vooral té mannelijk en té saai genoemd. Andy reageert op de kritiek in een nieuwe Showbits.

