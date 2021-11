‘Avatar: The Last Airbender’ komt naar Netflix met live-action serie, en de cast is al bekend

‘Avatar: The Last Airbender’ werd tussen 2005 en 2008 uitgezonden op Nickelodeon en kreeg toen veel lof en won meerdere awards. Ook de sequel ‘The Legend of Korra’ scheerde hoge toppen toen het werd uitgezonden tussen 2012 en 2014. Maar fans zullen zich er van bewust zijn dat het niet de eerste keer is dat de animatieserie in een nieuw jasje wordt gestoken. In 2010 kwam er al een live-action film adaptatie maar die had toen weinig succes. ‘The Last Airbender’ kreeg toen als commentaar dat het aan ‘whitewashing’ deed, een fenomeen waarbij gekleurde personages worden gespeeld door witte acteurs. Hoewel ‘Avatar’ niet gebaseerd was op één bepaalde cultuur, was er overwegend sprake van invloeden uit het Oosten en Japanse anime. Omdat de witte acteurs make-up moesten dragen om hen meer op Aziatische personen te doen lijken, sprak men zelfs van ‘yellowface’.

Netflix wil het dus beter doen. De uitvoerend producent en regisseur Albert Kim was dan ook blij om de serie een nieuwe kans te kunnen geven: “Ik ben erg blij met de kans om deze live-action adaptatie van ‘Avatar: The Last Airbender’ te mogen regisseren,” aldus Kim. “Ik kan niet wachten om Aangs wereld zo cinematografisch te realiseren zoals ik het me altijd heb voorgesteld, en met een cultureel gepaste, niet-witte cast.” Al in 2018 gaf het streamingsbedrijf de opdracht tot het maken van de live-action serie en nu is er meer bekend over wie welke rol gaat spelen.

Gordon Cormier (12), Kiawentiio Tarbell (15) , Ian Ousley (19), en Dallas Liu (20) zijn allemaal bevestigd voor de serie. Cormier zal de hoofdrol spelen als Aang, terwijl Tarbell Katara zal spelen. Ousley zal Sokka spelen en Liu zal Zuko vertolken. Cormier is bekend van rollen in ‘Lost in Space’ en ‘The Stand’. Tarbell was onlangs te zien in de Netflix serie ‘Anne With an E’. Ousley speelde al mee in series zoals ‘13 Reasons Why’ en ‘Young Sheldon’, en Liu is in de Marvel film ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ te zien.

Ook de Vuurmeester Lord Ozai werd al gecast. Het meedogenloze personage zal vertolkt worden door acteur Daniel Dae Kim (53). Kim is bekend van zijn rollen in series als ‘Lost’ en ‘Hawaii Five-O’, maar speelde ook al mee in films als’ Hellboy’ en ‘The Divergent Series: Insurgent’. Via zijn Instagrampagina liet hij weten dat hij alvast enthousiast is om in huid van Lord Ozai te kruipen.

Het is nog niet geheel duidelijk wanneer de live-action serie juist op Netflix zal verschijnen. Eerder liet Netflix al weten dat de productie onvermijdelijke vertraging had opgelopen door de coronacrisis. Voor wie niet kan wachten en nog even geduld moet hebben is er toch nog goed nieuws: alle seizoenen van ‘Avatar: The Last Airbender’ en ‘The Legend of Korra’ staan op Netflix.

