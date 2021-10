Auteur ‘Sex and the City’ vraagt fans om hun leven niet te baseren op de tv-serie: “Het is niet erg feministisch”

TVCandace Bushnell (62), de auteur van de ‘Sex and the City’-boeken, geeft haar fans de raad om hun leven niet te baseren op de gelijknamige tv-serie. Volgens de schrijfster was de show niet “erg feministisch”. “Mannen kunnen op verschillende manieren erg gevaarlijk zijn voor vrouwen.”

Bushnell wilde in een interview met de New York Post de illusie van ‘Sex and the City’ doorbreken: “Het is een geweldige show, het is echt grappig. Maar er zijn fans die hun leven gewoon laten leiden door de serie.”

Dat is volgens de auteur niet de bedoeling: “De realiteit is dat het vinden van een man op lange termijn misschien niet je beste economische keuze is. Mannen kunnen op veel verschillende manieren erg gevaarlijk zijn voor vrouwen. We praten hier nooit over, maar het is iets waar vrouwen over moeten nadenken: Je kunt veel minder doen... als je op een man moet vertrouwen.”

De auteur verwijst in haar pleidooi onrechtstreeks naar Mr. Big (Chris Noth). Een mannelijk personage in de serie dat aantrekkelijk, succesvol en ongenaakbaar was. Ook als hij bijvoorbeeld vrouwen bedroog.

“Het tv-programma en de boodschap waren achteraf bekeken niet erg feministisch”, voegt Bushnell nog toe. “Maar dat is tv. Dat is entertainment. Daarom moeten mensen hun leven niet baseren op een tv-show.”

Actrice Sarah Jessica Parker (56), die de hoofdrol speelt in de tv-serie, erkende eerder ook al dat de show vandaag niet meer “in goede aarde zou vallen”. “Er zou een gebrek aan diversiteit zijn. Het is gewoon bizar dan, zei de ster.”

Volledig scherm De originele cast van 'Sex and the City': Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kim Cattrall © Photo News

Reboot

In december volgt de langverwachte reboot van de serie: ‘And Just Like That...’ Bushnell beweert nog niets te weten over de inhoud van de reboot. Zij verkocht immers de rechten aan HBO. “De zender gaat er geld mee verdienen. Ze gaan het zo veel mogelijk uitbuiten”, zegt de schrijfster. “Ze hebben ‘Gossip Girl’ opnieuw opgestart. Als ze ‘Sex in the City’ niet opnieuw hadden opgestart, zou het heel vreemd zijn.” Bushnell voegde er nog aan toe dat ze de reboot “zeker zal kijken”.

‘Sex and the City’ vertelt het verhaal van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) die samen met haar drie vriendinnen verschillende amoureuze avonturen in New York beleeft. Het personage Bradshaw is op het persoonlijke leven van Candace Bushnell gebaseerd. De tv-serie was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 twee films als vervolg gemaakt.

