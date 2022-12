Australische experte klapt uit de biecht: dit is hoe men koppels matcht bij ‘Blind getrouwd’

“Het is behoorlijk complex”, vertelt Schilling. Ze vervolgt: “Het is vooral een nauwe samenwerking tussen drie experten en het productieteam en dat maakt dat we kampen met allemaal verschillende perspectieven.” Eerder raakte al bekend dat de Australische deelnemers een vragenlijst van 500 vragen moeten invullen wanneer ze zich aanmelden voor ‘Blind getrouwd’ - ‘Married at First Sight’ genoemd in Australië. Deze lijst omvat alles van hun politieke en religieuze opvattingen, seksuele geschiedenis, voorkeur, afkeer en het type persoon dat ze aantrekkelijk vinden. Bijgevolg legt Mel uit wat er gebeurt als zij, de deskundigen en de producenten, allemaal hun oog laten vallen op deze lange formulieren.

“Persoonlijk vind ik het belangrijk om iemands waarden en sterke punten te begrijpen en echt te kijken naar wat compatibiliteit kan voorspellen”, getuigt Mel. “We voegen steeds al onze informatie samen en dan is het gewoon een heel diepgaande, stevige discussie over alle voor- en nadelen van een koppel. Want uiteindelijk is er geen formule, het is geen exacte wetenschap.” Ze vervolgt: “Het gaat erom te weten te komen wat iemand belangrijk vindt en wat dat kan betekenen in een relatie met een ander.” Schilling besluit: “Het is dus een complex proces en ik hou ervan omdat we er echt onze tanden in kunnen zetten.”