Astrid Coppens toont zich openhartig in nieuw interview: “Ik heb véél moeite moeten doen voor Bram”

BV“De échte Astrid is terug. Niet langer de ‘amazing’ Astrid uit Hollywood, maar Astrid Coppens: de mama.” In een nieuw interview toont die nu haar kleine kantjes, etaleert ze leuke weetjes, maar is ze vooral erg openhartig. “Ik heb Bram moeten ‘uitvijzen’ en veel moeite moeten doen.”

Hun huis is gerenoveerd. ‘Amazing Astrid’ bleef achter in L.A. en Astrid Coppens is blij terug thuis te zijn. Met Luc Alloo trekt ze vanavond naar de belangrijke plaatsen uit haar roots, maar onthult ze ook eindelijk de stoute openingszin waarmee ze destijds op Bram afstapte. “Ik heb de eerste stap moeten zetten”, klinkt het. “Ik hou daar wel van. Want als een man teveel begint te flirten... (trekt bedenkelijk gezicht) Dus ook bij Bram. Hij stond aan de toog. (lacht) Zeg het maar Bram!”

Bram Coppens heeft dochtertje Billie-Ray op de schoot en laat zich overhalen. “Ze kwam naar me toe en zei in het Antwerps: ‘Als er hier enen is waarmee ik naar huis wil, dan zijt gij het wel.’ Ik was verrast, maar mijn antwoord in het Gents was meteen. “Waarom niet. Maar als ik u mee naar huis neem om samen iets te beginnen, dan wel om meteen ook aan kindjes te beginnen.” Die kindjes zijn weldra met twee. Want na een dochter volgt straks een zoontje.

Bekijk ook: Astrid Coppens in verwachting van tweede kindje

Plastische chirurgie

Astrid vertelt ook uitgebreid over haar tijd als model en hoe ze uiteindelijk in L.A belandde. “Ik werd gescout op mijn zeventiende en won het jaar nadien de ‘Elite Model Look’-wedstrijd in België. In Frankrijk mocht ik vervolgens deelnemen aan de internationale wedstrijd en toen ging het snel. “Londen, Barcelona, Portugal, daarna drie jaar Milaan en dan naar New York en tenslotte naar L.A. De modellenwereld was toen ook heel anders. In mijn tijd stond je vaak nog zonder de minste make-up op de catwalk. Nu hebben topmodellen als Gigi en Bella Hadid al heel wat plastische chirurgie ondergaan. Zelfs mannelijke modellen laten siliconen in hun armen brengen om er gespierder uit te zien. Dat was toen ondenkbaar.”

Talentje

De puurste Astrid komt boven bij een bezoek aan haar voormalige muziekschool. Een plek die haar hele jeugd in beslag nam. Mijn ouders draaiden vaak klassieke muziek thuis en dat wilde ik zelf kunnen. Laurens had een klein gitaarke om op te tokkelen. Dat nam ik dan af, legde het in mijn nek en streek er met een houten lepel over. Vanaf mijn vierde ging ik naar de muziekschool. Eerst notenleer — ik kon eerder muziek lezen, dan woorden — en later viool. Dat was heel intensief. Vier keer per week bracht mijn mama me naar de school en in het weekend volgde ik privélessen.”

(Lees verder onder de video.)

Astrid was toen ook te gast in heel wat tv-shows. “Ik was eigenlijk wel een talentje en had al van jongsaf aan een perfect gehoor. Een valse noot doet nu nog pijn aan mijn oren. De viool bracht me veel bij qua discipline en fijne motoriek, maar ik heb ook er wel veel door gemist. Als kind kon ik nooit naar verjaardagsfeestjes en dergelijke. Ik mocht ook nooit mee op skireis, omdat ik daar mijn pols zou kunnen breken. Maar nogmaals: ik heb er heel veel van geleerd. Die vaardigheden hebben me mee gemaakt tot wie ik nu ben.”

LEES OOK: