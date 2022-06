Astrid Coppens eerlijk over de Amerikaanse mentaliteit in ‘Alloo Bij’: “Op 14 jaar tijd geen enkele vriendin gemaakt”

“Ik vond de Amerikaanse datingcultuur echt heel raar”, aldus Astrid tijdens haar gesprek met Luk Alloo. In de Verenigde Staten is het namelijk normaal om met verschillende personen op hetzelfde moment te daten. “De Amerikaanse mentaliteit is echt volledig anders”, klinkt het verder nog.

Verder is het volgens Astrid ook een stuk moeilijker om vrienden te maken in de VS. “Na veertien jaar had ik nog steeds geen Amerikaanse vrienden. Mijn man trouwens ook niet.” Ook de broer van Astrid, die momenteel nog steeds in Amerika woont, heeft er alleen maar Europeaanse vrienden. “Op dat vlak zijn ze daar wel oppervlakkiger in.” Nu Astrid weer in België woont, is ze naar eigen zeggen ook veel gelukkiger. “Ik kom hier echt tot rust.”