Aster Nzeyimana vervangt straks Frank Raes als presentator in ‘Extra Time’: “De kritiek? Daar moet je tegen kunnen”

Hij is de jongste gast in ‘Het Huis’ dit seizoen. In en rond de Bertemse villa van Eric Goens vertelt Aster Nzeyimana onder meer over zijn uitzonderlijke familiegeschiedenis, zijn beperkte kwaliteiten als keukenprins (tomaten waste hij met zeep), over zijn verleden als zanger bij een hardrockband en over zijn passage als piepjonge kandidaat in ‘De Canvascrack’. Een rijk verleden, maar Nzeyimana kijkt in ‘Het Huis’ ook naar de toekomst.