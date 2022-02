Aster en Lize over hun exit uit ‘The Masked Singer’: “Erg ontgoocheld”

TV Wout mag zich na spannende strijd ‘Homo universa­lis’ noemen: “Jaar loopbaanon­der­bre­king genomen om te reizen”

De 27-jarige Wout uit Kessel-Lo kroonde zich donderdagavond na een spannend namenduel tot enige echte ‘Homo universalis’ in ‘Iedereen beroemd’ op Eén. In de finale nam hij het op tegen de 29-jarige Yannick uit Westerlo. De inzet was een gratis vakantie ter waarde van 18.000 euro én natuurlijk de eer.

10 februari