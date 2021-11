Artiesten ‘Liefde voor muziek’ steken jongeren en hun leerkracht hart onder de riem tijdens bijzondere uitzending

TVOp vrijdag 26 november staat er een speciale uitzending van ‘Liefde voor muziek’ op de planning. In de special, die volledig in het teken staat van de zesde editie van Rode Neuzen dag, zingen Regi Penxten, Gene Thomas, Karen Damen, Sean Dhondt, Peter Vanlaet en Tom Dice en Kato van The Starlings geen covers van elkaars hits. Het zijn namelijk zeven veerkrachtige jongeren tussen 17 en 23 jaar die de playlist bepalen. Zij legden stuk voor stuk een opmerkelijk parcours af en kozen een nummer voor een leerkracht die voor hem/haar veel betekend heeft.

Het nummer ‘Lost Without You’ van Freya Ridings, werd vorige week reeds gelanceerd als de Rode Neuzen Dag Song van 2021. Regi en Pauline staken het nummer in een nieuw jasje en brengen het voor Francine, de leerkracht wiskunde van de 16-jarige Brent uit Aalter. Wanneer hij het moeilijk had, was ‘Lost Without You’ een uitlaatklep voor hem.

Sean Dhondt leert de 23-jarige Laura uit Bierbeek kennen. Zij speelde op hoog niveau basketbal, maar rond haar zestiende legde haar coach te veel druk op haar. Vervolgens kreeg Laura te maken met verschillende depressies. Haar leerkracht Natasja merkte dit op en sprak haar erover aan. “Ik heb veel met haar gepraat en zij belde ook steeds naar mijn ouders wanneer ze ongerust was. Ze zal het niet toegeven, maar ze heeft toen toch wel een beetje mijn leven gered. Ze heeft veel meer gedaan dan een leerkracht moet doen en ze is me blijven steunen na het middelbaar”, aldus Laura. Voor hen zingt Sean straks ‘Drown’ van Bring the Horizon.

Peter Vanlaet maakt kennis met Annelies (22 jaar, Dilbeek). Zij heeft een evenwichtige thuissituatie en had op zich geen reden om ongelukkig te worden. Jammer genoeg kreeg ze uiteindelijk toch te maken met een depressie. “In het begin zie je die signalen niet, maar wanneer ik echt donkere gedachten kreeg, sprak mijn leerkracht wiskunde mij daarover aan. Ze is me zelfs komen bezoeken wanneer ik opgenomen werd en dat betekende ongelooflijk veel voor mij”, vertelt Annelies. Peter brengt het nummer ‘5 Seconds of Summer’ van Youngblood, hertaald naar het Nederlands in ‘De code gekraakt’.

Karen Damen zingt een heel intieme versie van ‘True Colours’ van Cyndi Lauper voor Sara (17 jaar, Turnhout). “Bij Sara zie je totaal niet wat er speelt en dat maakt het heel confronterend”, beseft Karen. Sinds haar dertiende heeft ze verschillende trauma’s opgelopen waardoor ze snel in depressies viel en aan automutilatie deed. Ze werd al een tiental keer opgenomen. ‘True Colours’ heeft een bijzondere betekenis voor haar: “Mijn mama stuurde mij het nummer toen ik de eerste keer opgenomen werd en sindsdien zingt ze het dikwijls voor mij. De inhoud van het lied is ook wat Nele mij meegeeft.” Nele is haar leerkracht muziek die steeds en altijd een luisterend oor was voor Sara.

Bert (21 jaar, Diepenbeek) zegt altijd dat zijn hoofd prima werkt, maar dat zijn handen en stem niet willen meewerken. Door zuurstofgebrek in de hersenen bij zijn geboorte heeft Bert een fysieke beperking en mist hij fijne motoriek. Zijn ouders hebben hem steeds zo ‘normaal’ mogelijk willen opvoeden, maar konden niet verhinderen dat Bert in de lagere school zwaar gepest werd. Hij staat inmiddels sterker in zijn schoenen, maar wordt door de reactie van mensen nog dagelijks geconfronteerd met zijn fysieke beperking. Zijn leerkracht Evi hielp Bert om praktische zaken te regelen en heeft hem ook mentaal ondersteund wanneer hij daar nood aan had. Tom Dice en Kato van The Starlings zingen ‘Adventure of a Lifetime’ van Coldplay voor Bert en zijn leerkracht Evi.

Mauro (22 jaar, Halle) is een trans man. “Ik heb mij altijd al anders gevoeld. Toen ik 7 was, haalde ik kledij uit de kast van mijn broer om te experimenteren en ik voelde mij daar veel beter en gelukkiger in”, vertelt hij. Hoewel zijn ouders oorspronkelijk niet achter zijn beslissing stonden, heeft hij toch doorgezet en hij werd daarbij geholpen door zijn zorgleerkracht Ann. Zij liet hem contact opnemen met het CLB en zo ging de bal aan het rollen. Gene Thomas zingt voor hem “een liedje dat volledig, van begin tot einde, op jouw lijf geschreven is”. Het wordt een verbluffende bewerking van ‘This Is Me’ uit ‘The Greatest Showman’, hertaald naar het Nederlands met de titel ‘Dit ben ik’.

Tot slot is er de 18-jarige Elina: “Voor mij betekent Rode Neuzen Dag een momentje waarop aandacht wordt besteed aan jongeren en hun problematiek. En dat jongeren daar ook steun uit kunnen halen. Dat hoop ik echt heel erg.” Drie jaar geleden kreeg ze het etiket ‘dikke autist’ opgekleefd. De pesterijen waren een hel en ze begon zich heel slecht te voelen, waardoor ze in een depressie belandde en zichzelf pijn begon te doen. “Mijn leerkracht Jill heeft dan ‘gestoord’ veel voor mij gedaan en dat is iets dat een leerkracht niet hoort te doen. Die moet niet na elke les langer blijven om naar mijn miserie te luisteren. Die hoeft niet ’s avonds nog op mijn WhatsApp-berichten te antwoorden, maar dat heeft ze wel allemaal gedaan.” Op het eerste zicht is er geen artiest aan haar zijde om een nummer te zingen. En dat valt ook alle aanwezigen op. Maar dan volgt een grote verrassing: wie zal het door Elina zelf gekozen nummer ‘Liability’ van Lorde brengen?

Een beklijvende, emotionele maar vooral hoopvolle aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ voor Rode Neuzen Dag, nu vrijdag 26 november om 20u35 bij VTM. Op het einde van de aflevering volgt live het moment suprême: de bekendmaking van het bedrag dat tot dusver werd opgehaald voor Rode Neuzen Dag 2021.

