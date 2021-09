Arthur krijgt black-out in ‘Belgium’s Got Talent’, Bart Peeters snelt hem te hulp: “Mijn mama dacht dat het in scène was gezet”

TVArthur Tilkins (23) uit het Limburgse Gingelom wordt vanavond helemaal geveld door plankenkoorts in ‘Belgium’s Got Talent’. De singer-songwriter is grote fan van Bart Peeters en brengt een eigen nummer. Maar na drie zinnen krijgt Arthur een black-out. Gelukkig snelt zijn grote idool hem te hulp. “Enerzijds gaf me dat nog meer stress, maar anderzijds gaf hij mij op dat moment raad waar ik nooit zelf op zou gekomen zijn.”

Het moet je maar overkomen, op het grote podium staan van ‘Belgium’s Got Talent’ en plots je tekst vergeten. De Limburgse singer-songwriter kreeg een acute aanval van plankenkoorts. “Ik was zo aangedaan van al die BV’s en camera’s”, vertelt Arthur. “Ik bevroor helemaal door de stress. Het was voor mij meteen duidelijk: ‘Dit is het niet.’ Achteraf was ik ook enorm boos op mezelf en teleurgesteld, want ik zou dat nummer 100.000 keer kunnen zingen, maar juist op het podium kreeg ik een black-out.”

Gelukkig leefde de jury mee met Arthur. Bart Peeters snelde zelfs het podium op om hem te kalmeren en wat moed in te spreken. “Aan de ene kant gaf me dat nog meer stress, want ik stond naast de grote Bart Peeters, maar aan de andere kant gaf hij mij op dat moment raad waar ik nooit zelf op zou gekomen zijn, omdat ik niet meer rationeel aan het denken was.” Op aanraden van de rasartiest haalde de singer-songwriter nog enkele keren diep adem en begon hij opnieuw met gesloten ogen. “Bart Peeters is ook in het echt zo vriendelijk en down-to-earth. Het blijft natuurlijk een van mijn grote idolen. Ik kan nu toch zeggen dat ik ernaast heb gestaan.”

Bart Peeters.

Onzeker

Het is niet de eerste keer dat de singer-songwriter zich inschreef voor de talentenjacht. Hij diende eerder al twee keer een aanvraag in, maar trok zich telkens last minute terug. “Nadat ik een hele vragenlijst had ingevuld, moest ik ook een video doorsturen, maar daarvoor haakte ik steeds af. Ik vond mezelf niet goed genoeg. Ik ben van nature eigenlijk een heel onzeker persoon. Als 100 mensen zeggen dat het goed is en één persoon is negatief, dan luister ik naar die ene mening.” Uiteindelijk raapte Arthur al zijn moed bijeen en maakte hij toch een filmpje waarin hij z’n nummer zong. Even later kreeg hij te horen dat hij auditie mocht doen.

Arthur zijn ouders zaten op het moment van zijn optreden in de zaal en zagen alles gebeuren. “Mijn mama dacht dat het in scène was gezet. Ze veronderstelde dat de productie me gevraagd had om te doen alsof ik alles was vergeten, omdat dat goeie tv zou opleveren. Wat dus niet het geval was. Ze waren er wel echt van aan gedaan dat ik een black-out had.”

Auditie in 'Belgium's Got Talent' loopt fout... Grote Bart Peeters-fan Arthur krijg black-out.

Hoe Arthur het er uiteindelijk vanaf brengt, is momenteel nog een geheim, maar de zanger beschrijft zijn deelname nu al als ‘de ervaring van zijn leven’. “Ik wil niet echt iets concreet bereiken met ‘Belgium’s Got Talent’. Een carrière als beroemdheid lijkt me redelijk eng en ik ben al zo'n grote stresskip. Het zou vooral leuk zijn mocht ik mijn liedje af en toe eens op de radio horen.”

