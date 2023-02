“Arrogant, tiranniek, onuitstaanbaar”: Belgische deelneemster zet Franse 'Expeditie Robinson' op stelten

TVHet nieuwe seizoen ging amper van start, maar het is nu al duidelijk dat niet lang iedereen het even goed kan vinden met elkaar. Aan de Franse versie van ‘Expeditie Robinson’ nemen dit jaar maar liefst drie Belgen deel, maar kandidate Helena (27) beroert de gemoederen en zorgt voor heel wat frustraties. Niet alleen onder de mede-avonturiers op het eiland, maar ook vooral onder de kijkers.

In Vlaanderen is het al even niet meer op tv, maar in Frankrijk is ‘Koh-Lanta: Le Feu Sacré’ - zoals het format daar heet - ieder jaar een vaste waarde. Het programma trekt wekelijks meer dan 4 miljoen kijkers. Onlangs maakten de ‘TF1'-kijkers kennis met de twintig kandidaten die dit nieuwe, 24ste seizoen seizoen hun kans wagen op een eiland in de Filippijnen. Onder hen ook de Belgische Helena, een 27-jarige kinesitherapeut uit Braine-l’Alleud, zo’n 30 kilometer ten zuiden van Brussel.

Helena heeft een sterke fysieke conditie en is bijzonder sportief, wat ze ook voortdurend in de verf zette. “Ik heb echt een perfecte levensstijl. Ik slaap 8 tot 9 uur per dag en ik eet heel gezond. Ik weet dat ik voor veel mensen een inspiratiebron ben”, zei ze toen ze zich voorstelde. Na het winnen van de eerste proeven werd ze ook onmiddellijk ‘kampleider’ van het rode team. Al wekte haar ‘haantjesgedrag’ en ‘overwinningsdrang’ vooral veel irritaties op bij haar mede-avonturiers en vele kijkers thuis.

Volledig scherm Helena (27) beroert de gemoederen op het tropische eiland en zorgt voor heel wat frustraties. © A.ISSOCK/ALP/TF1

Medekandidaten willen haar weg

Tijdens de zogenoemde eilandraad - de wekelijkse eliminatieronde - werd Helena’s naam onmiddellijk genoemd. Er vielen verwijten als “Zij is niet mijn favoriet”, “Ze is te bazig” en “Ze werkt meer en meer op mijn zenuwen”. “Ik zou Helena graag uitschakelen omdat ze de overwinning niet nederig behaalde. Ik waardeer die ‘ik ben de beste’-kant helemaal niet en wil niets te maken hebben met zo iemand”, klonk het bij deelnemer Alexandre.

Kandidate Élodie stak haar ongenoegen ook niet weg: “Ik zou me menselijkerwijs liever bij Nicolas (de leider van het andere, gele team, red) aansluiten, omdat ik een beetje moeite heb met Helena’s karakter. Ik vind haar veel te arrogant. Ik ben het ermee eens dat we hier zijn om te winnen, maar niet door de anderen kapot te maken”, vertelde zij. Net als deelneemster Anne-Sophie: “Ik vind Helena een beetje te directief in het kamp. Het is vervelend om haar de hele tijd te horen zeggen wat er wel of niet moet gebeuren.”

Kijkers niet mals

Ook de kijkers van ‘Koh-Lanta: Le Feu Sacré’ struikelden over het gedrag van Helena. “Wat een tirannieke vrouw”, lezen we onder meer. En ook: “Ik vind Helena nu al onuitstaanbaar”, of “Zij maakt mij zo pissig” en “Helena krijgt nu al de trofee voor slechtste start ooit: gehaat worden door haar medekandidaten en de kijkers.”

In de Franse pers heeft Helena ondertussen ook gereageerd op de ontstane ophef. De opnames zijn in realiteit al enige maanden achter de rug. “Toen ik mezelf zag op tv, zei ik: ‘Ja, het is toch waar dat ik mij misdragen heb’”, reageert ze in het tv-blad van de Franse krant ‘Le Figaro’. “Achteraf gezien had ik wat zachter moeten zijn. Ik begrijp dat ik mij nederiger en minder arrogant had moeten opstellen.”

