Arnold Schwarzenegger in Antwerpen: Netflix lost eerste beelden van 'FUBAR’

tv Is Hippo een man of een vrouw? Opnieuw twijfel bij de speurders in ‘The Masked Singer’

Bij de eerste tonen van ‘Tainted Love’ duikt de twijfel alweer op bij de speurders in ‘The Masked Singer’. Is de actieve Hippo een man of vrouw? Wat wél zeker is, is dat de persoon onder het masker in vorm is en het kot helemaal afbreekt. En de straffe prestatie leidt de speurders naar nieuwe theorieën...