Arno bijt de spits af op nieuwe cultuurzender Podium 19

TV Pastor Liesbeth doet gooi naar prijzenpot in ‘1 jaar gratis’: “Natuurlijk hoop ik dat God me een handje helpt”

6:34 In Hoegaarden is ze bekend als pastor of godsdienstlerares, en donderdagavond is de 57-jarige Liesbeth Goris de opvallendste kandidate in het nieuwe seizoen van '1 jaar gratis'. Daar wil de moeder van drie ook pleiten voor een nieuw elan in het religieuze leven. “De kerk mist een vrouwelijke touch.”