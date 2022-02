Anushka Melkonian heeft zonder ervaring grote rol beet in ‘Lisa’: “Ik geloofde het eerst niet toen ze belden”

Of Olivia roet in het eten zal strooien, is nog een goedbewaard geheim. Wél is het al zeker dat het personage van Anushka nog voor heel wat beroering zal zorgen. “Maar niet bewust”, begint Anushka. “Als ik de sociale media lees, merk ik dat veel mensen denken dat ze een bitch is en dat ze Lisa en Jonas uit elkaar wil halen. Maar Olivia is naar België gekomen zonder dat ze wist wat er hier allemaal gaande was. Of ik op haar gelijk? Ik denk dat we beiden veel doorzettingsvermogen hebben en niet bij de pakken blijven zitten. We zijn ook empathisch en hebben het beste voor met anderen. Olivia maakt zich wel weinig zorgen over alles en neemt elke dag voor wat hij is. Ik ben het tegenovergestelde, want ik heb graag de controle. Soms is dat lastig, maar ik zie het meer als een kracht. Ik ben altijd superpunctueel. Iedereen kan op mij rekenen omdat ik bijvoorbeeld nooit te laat ben en ervoor zorgt dat alles altijd goed komt.”