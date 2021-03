Anuna De Wever niet mals voor transgender-aflevering ‘Kat Zonder Grenzen’: “Het is al moeilijk genoeg als je niet M/V bent”

TVCommotie op Twitter na de uitzending van ‘Kat Zonder Grenzen’ deze week, die als onderwerp transseksualiteit had. Activiste Anuna De Wever (20) vindt het niet kunnen dat er gespot werd met de non-binaire voornaamwoorden en transgenders in het programma. “Als je er een onderwerp van maakt, zorg dan voor integriteit en expertise rond de tafel.” Producent Jan Segers is echter vooral blij dat hierover gepraat wordt. “Zulke thema’s zijn nieuw in onze maatschappij en moeten meer aan bod komen.”

Anuna De Wever tweette het volgende: “In #Katzondergrenzen werd er gespot met non-binaire voornaamwoorden en transgenders. Het is écht al moeilijk genoeg om in deze wereld te leven als je niet in een van de 2 vakjes M/V hoort. Als je er een onderwerp van maakt, zorg dan voor integriteit en expertise rond de tafel.” De reactie volgde op een fragment waarin gasten Herman Brusselmans, Stefaan Degand, Lize Feryn en Lotte Vanwezemael samen met presentatrice Kat Kerkhofs babbelden over het onderwerp transseksualiteit.

Eerder in het programma had Kat al de volgende vraag aan acteur Stefaan Degand gesteld: ‘wat zou je doen mocht je dochter een jongen willen zijn?’ Degand antwoordde dat hij daar helemaal geen probleem mee zou hebben, en dat liefde alles overstijgt. ‘”I don’t give a fuck”, zei Degand nog. “Mensen moeten doen wat ze willen en moeten vrij kunnen zijn.”

Anuna kreeg ondertussen al heel wat steun op Twitter op haar bericht, al zijn er ook evenveel mensen die er totaal geen punt van maken en de hele heisa overroepen vinden.

Eigen mening

Jan Segers, producent van ‘Kat Zonder Grenzen’, heeft geen probleem met deze commotie omdat dit net eigen is aan dit soort programma en deze thematiek. “Ik ben me heel goed bewust van deze problematiek. Het hele gender community-verhaal en alles daarrond is een vrij nieuw gegeven in onze maatschappij. Door in het programma zulke gevoelige onderwerpen aan te halen, is het logisch dat er reacties ontstaan. Ik begrijp Anuna haar reactie, maar ik ben het wel niet eens dat ze vindt dat er experten moeten aanwezig zijn. We hebben drie mooie reportages getoond en daarna is daarover met de BV’s een gesprek geweest. Op dat moment is het dan ook aan de kijker om z’n eigen mening te vormen.”

Pesterijen

Anuna werd twee jaar geleden bekend door haar scholierenactie ‘Spijbelen voor het klimaat’. Die startte in navolging van de internationale bewegingen ‘School Strikes 4 Climate’ en ‘Fridays for Future’ die in augustus 2018 ontstonden en regeringen wereldwijd oproepen tegen de opwarming van de aarde. Nadien deed de activiste mee aan talrijke klimaatbetogingen over de hele wereld.

Anuna outte zich twee jaar geleden als non-binair. In ‘De Morgen’ vertelde ‘die’ daar meer over: “Ik kon nog niet lopen en ik zei al dat ik een jongen was”, vertelt De Wever in De Morgen. Voor mij was dat eenvoudig. Ik wás in mijn hoofd ook echt een jongen. Als ik speelde. Als ik kleren koos. Ik vind het stom dat kinderen al van jongsaf in een hokje worden geduwd. Laat hen kind zijn.”

“In het eerste middelbaar is het heel gauw misgegaan. Er kwamen pesterijen. Ik voelde druk. ‘Ik moet een beslissing nemen.’ Dat is het moment waarop ik de knoop heb doorgehakt: dan word ik maar een meisje. Ik liet mijn haar groeien, probeerde me wat meisjesachtiger te kleden. Ik wilde erbij horen. Dat heb ik uiteindelijk drie jaar volgehouden. In het vierde middelbaar kon ik niet meer. Wat een onzin, die meisjestoestanden. Ik heb mijn haren afgeknipt en ben weer gewoon geworden zoals ik me voelde. ‘Fuck you, met jullie genderstereotypen’, zei ik.”

‘Kat Zonder Grenzen’: elke woensdag om 21.30 uur op Play4.

