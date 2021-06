Antwerpse rechtenstudenten winnen Campus Cup

Het was Bill Clinton die de theologen in spe uiteindelijk nekte. De campagne-slogan 'It's the economy, stupid' kwam uit zijn mond en niet uit die van George Bush Senior, zoals Ruben van de KULeuven dacht. Het leverde Antwerpen een droge 6-1-winst op in het finalespel. "Teamwork en het feit dat we goeie vrienden zijn", verwees het kwartet naar de sleutel tot hun succes. Hun gouden boekentrofee krijgt een plaatsje aan de ingang van de universiteitsbibliotheek.