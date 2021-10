Anouk Matton zingt voor het eerst voor haar man Dimitri Vegas in ‘The Best Of’

TV‘The Best Of’ zette deze avond Dimitri Vegas & Like Mike in de bloemetjes met een top vijf van hun populairste songs volgens Vlaanderen. Daarin was een plekje weggelegd voor ‘Higher Place’, dat voor de gelegenheid gezongen werd door Dimitri’s vrouw Anouk Matton. “Ik heb eigenlijk nog nooit voor Dimi gezongen”, klonk het. “Ik ga kapot van de zenuwen.”

Dimitri Vegas & Like Mike: ze worden stilaan het grootste exportproduct van ons land. In 2009 stonden ze nog op het kleinste podium van Tomorrowland, een jaar later namen ze de Main Stage in. Tot twee keer toe werden de broers bekroond tot best dj-duo ter wereld. Omdat zijn broer Mike in het buitenland zit, feestte Dimitri in ‘The Best Of’ voor twee. Dat deed hij in mooi gezelschap. Naast Anouk Matton werd het podium vrijgemaakt voor Laura Tesoro, rapper Frenna, Helmut Lotti en Jef Neve.

Jeff Neve kruipt achter zijn piano om een geschifte versie van ‘The Hum’ te brengen. Samen met de band bouwt hij er met big band allures op naar een stevige climax. Laura in de backstage is duidelijk ook fan. Terecht, want hierop blijven stilzitten is onmogelijk.

Laura Tesoro mag de top 5 van Dimitri Vegas & Like Mike openen met ‘Instagram’. En alleen al omdat ze ‘fuck’ mag zeggen op VTM kijkt ze er naar uit. Ze giet haar typische Laura-sausje over het nummer en de toon voor de rest van de avond is meteen gezet.

Anouk Matton en Dimitri Vegas zijn man en vrouw en toch heeft Anouk nog nooit voor hem gezongen. De verrassing is dan ook groot wanneer zij opduikt op het podium en een prachtige versie van ‘Higher Place’ neerzet.

Frenna is één van de meest gestreamde artiesten van Nederland en zakt nu ook af naar België om Dimitri Vegas & Like Mike te eren. Hij haalt het podiumbeest in zichzelf naar boven met een Nederlandstalige versie van ‘When I Grow Up’.

Als er iemand vanavond volledig zijn eigen ding heeft gedaan met een dancenummer van Dimitri Vegas & Like Mike, is het deze Helmut Lotti wel. Hij verbaast met ‘Complicated’, waar hij op zijn geheel eigen manier een sexy ballad van gemaakt heeft.

