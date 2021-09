Anouk Matton toont ware gelaat in eigen realityshow: "Het zou best kunnen dat de mensen gaan schrikken"

Opendeurdagen bij Vlaanderens bekendste koppel. Met een uitgebreide inkijk in hun villa in Schoten, tot zelfs op Ibiza. "Als ik mij laat volgen, dan wel 'tegoei' ook", aldus Anouk Matton (29) over 'Anouk Matton Privé', haar realityshow op VTM 2. "Behalve bij de bevalling van London, dat was té intiem. Ik zou zelfs kwaad geworden zijn op de camera's, denk ik. (lacht) Dimi heeft wel het eerste moment dat London in mijn armen lag gefilmd. Ook heel privé, maar die beelden krijg je wel te zien."