ANNO 2021. Désiré 'broer van Pascale' Naessens (52): “Ik voel weer waardering als reportagemaker”

De reisschema's van Désiré Naessens zijn niet meer zo complex als vroeger. Toestanden zoals in de hoogdagen van 'Stressvakantie', het VTM-programma waarin hij samen met Tine Van den Brande uitwassen in de toerismebranche aanklaagde, zijn dan ook verleden tijd. Toen gebeurde het dat hij op reis met vrienden in Tunesië zijn koffer in de hotellobby neerzette en het hele gebouw meteen in paniek schoot. "Ik zie de verontruste hotelmanager nog zijn personeel naar de keuken en de slaapkamers sturen voor een ultieme inspectie. Onwaarschijnlijk." De vraag of hij op die manier weleens een upgrade losweekte, stuit op onbegrip. "Mijn leermeester Paul Jambers waarschuwde me al vroeg dat zulke praktijken uit den boze zijn."