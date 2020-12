ANNO 2020. Temptation Island’-icoon Tim De Pril: “Van de ene dag op de andere heb ik de klik gemaakt. Er vloog in geen tijd 16 kilo af”

Eén ding is zeker, de Tim De Pril van 2002 zou de versie van nu totaal niet begrijpen." Het was nog donker in Zuid-Spanje toen om kwart over zeven de 38-jarige De Pril de deur van het vakantieappartement achter zich dichttrok voor een looptocht van 20 kilometer. "Vijf jaar geleden woog ik 92 kilo. Mijn hoofd zag er dik uit en ik had een ferme buik. Allemaal het gevolg van 15 jaar in de horeca werken. Van de ene dag op de andere heb ik de klik gemaakt. Er vloog in geen tijd 16 kilo af."