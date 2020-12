ANNO 2020. Temptation Island’-icoon Tim De Pril: “De Tim van toen zou de Tim van nu totaal niet begrijpen”

TV Lore van ‘Down the Road’ heeft een lief: “Hij is lief, spontaan én knap”

4 december Wat was ze blij, die Lore Schueremans (35), toen ze door Dieter Coppens (42) verrast werd toen ze aan het werken was op de manege waar ze gaat paardrijden. “Hij kwam me vertellen dat ik opnieuw mee mocht met ‘Down the Road’, zegt Lore met een kamerbrede glimlach. “Ik sprong een gat in de lucht, amai! Ik heb Dieter een dikke knuffel gegeven. Ik was zo blij dat ik weer op avontuur mocht met mijn vrienden!”