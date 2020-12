ANNO 2020. Mania De Praeter (52), neurochirurg uit eerste reeks 'Topdokters': “Steeds moeilijker in slaap na zware ingreep”

Ik bevind me in een fase van mijn leven waarin ik alles al wel eens gezien heb en nergens meer bang voor ben. Perfectioneren, daar draait het nu om." Neurochirurg Mania De Praeter was in het voorjaar van 2014 de centrale figuur in de allereerste aflevering van 'Topdokters'. Zes jaar later bekomt ze op een gure zondag van een bewogen week in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.