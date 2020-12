Anno 2020. Lea Witvrouwen (70): “Al meer dan 15 jaar als leeuwin vechten voor autistische zonen”

TV Michela voelt meteen vlinders in ‘Cupido Ofzo’: “Ik zag hem en dacht van ‘wauw’”

14 december In aflevering drie van 'Cupido Ofzo' zagen we hoe Sven (26) zijn uiterste best deed om Hanne (22) voor zich te winnen. Met succes, want vanavond gaat hij al voor de tweede keer met haar op date. En daarnaast worden we ook voorgesteld aan Michela, die meteen een ‘wauw’-gevoel heeft bij haar match.