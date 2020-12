ANNO 2020. Johan Van den Perre (57) uit ‘Het Leven Zoals Het Is: Luchthaven’: “De tijdsdruk was genadeloos en ik voelde me opgebrand”

"Een gewoonte uit mijn tijd bij Sabena? Ik betrap mezelf er af en toe nog op dat ik een trein vóór in plaats van óp het voorziene tijdstip wil laten vertrekken." In 2002 was de montere Johan Van den Perre het gezicht van de realityserie 'Het leven zoals het is: luchthaven'. Onvermoeibaar en stralend van arbeidsvreugde spoedde hij zich in zijn kleine Peugeot van vliegtuig naar vliegtuig om discussies te ontzenuwen of obstakels uit de weg te ruimen. Twintig jaar later is redcap Johan treinbegeleider bij de NMBS. Energiek is hij nog steeds, maar precies op tijd vertrekken, dat heeft hij moeten leren. "Mijn streven was altijd een vlucht sneller dan gepland te laten vertrekken, zelfs al was het toestel kort daarvoor met vertraging op Zaventem geland. Dat zat zo in mijn systeem dat ik er toch een aanpassingsperiode voor nodig had."