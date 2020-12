Annemie Struyf zoekt Vlamingen op in ‘Het Hoge Noorden’: "Voor één van de koppels liep het niet goed af"

Goed Gevoel De gezonde gewoontes van Annemie Struyf: “Buiten slapen was voor mij een eyeopener”

24 november In haar nieuw boek Durf dromen deelt Annemie Struyf (59) de lessen die ze de voorbije jaren leerde in haar persoonlijke en professionele leven. Zo wil ze anderen inspireren om ook hun grote en kleine dromen waar te maken. Bij wijze van voorproefje vertelt de journaliste en tv-maker welke lessen ze leerde op het vlak van gezondheid. “Alles wat in een dag gebeurt, maalt ’s nachts door mijn hoofd. Als ik buiten slaap, heb ik daar geen last van.”