Annemie Struyf volgt drie jaar lang draagmoeders: “In sommige landen zit je dicht tegen kinderhandel aan”

TV Scoort deze Dis­ney+-se­rie met Selena Gomez nog beter dan ‘Squid Game’?

De Netflix-serie ‘Squid Game’ was al een daverend succes, maar het lijkt erop dat de nieuwe Disney+-serie ‘Only Murders In The Building’, met Selena Gomez (29) in de hoofdrol, dat record gaat verpulveren. Momenteel is de nieuwe serie de best beoordeelde op de grootste filmrecensiewebsites.

15 november