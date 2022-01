Annemie Struyf in Noorwegen voor nieuw seizoen ‘Het Hoge Noorden’: “Opnieuw blijkt verhuizen een serieuze relatietest”

De draaidag zit er net op wanneer we Annemie in Noorwegen opbellen. “Op dit moment zit ik samen met klankman Marijn en cameravrouw Kristel in een hutje in de natuur waar we tijdelijk verblijven”, vertelt de journaliste enthousiast. “Door het raam zie ik besneeuwde heuvels, sparren en een gigantisch bevroren meer in het laatste licht van de dag. Een fantastisch uitzicht, maar het ruikt hier ook goed. Marijn is Biryani aan het maken, een Indiase rijstschotel met heel veel kruiden. Hij is een geweldige kok, Kristel en ik doen nadien de afwas (lacht).”