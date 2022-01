Annemie Struyf in Noorwegen voor nieuw seizoen ‘Het Hoge Noorden’: “Het blijkt opnieuw een serieuze relatietest”

TV Peter Dinklage heeft zijn twijfels over ‘Game of Thro­nes’-pre­quel ‘House of the Dragon’

Peter Dinklage (52), die bekend is als Tyrion Lannister uit ‘Game of Thrones’, vertelde in een interview voor een podcast dat hij zijn twijfels heeft bij de nieuwe ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’. De prequel speelt zich 200 jaar voor de gebeurtenissen in ‘Game of Thrones’ af.

25 januari