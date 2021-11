Annemie Struyf: "Ik heb zelf vijf kinderen, ik heb het recht niet om iemands kinderwens in vraag te stellen”

Het zijn privé mooie tijden voor Annemie Struyf: ze is gaan samenwonen met haar nieuwe vriend, die ze intussen een tweetal jaar kent, en ze is deze zomer oma geworden van haar eerste kleinzoon, Oscar. “Ik sta ervan versteld hoe hard je die bloedband voelt”, zegt Annemie in Story. Toch is het niet zo dat deze heuglijke gebeurtenis voor haar de aanleiding was om samen met haar vaste regisseur/cameravrouw Kristel Waterloos haar nieuwe reeks ‘Draagmoeders’ te draaien. “Het een heeft niks met het ander te maken, ik heb in totaal meer dan drie jaar aan deze nieuwe reeks gewerkt”, zegt ze. “Het idee kwam toen ik in het voorjaar van 2018 gecontacteerd werd door Lies. Zij was toen veertien weken zwanger en draagmoeder voor het bevriende koppel Elke en Dries. Ze merkte dat er rond dat thema heel veel onwetendheid en gêne hing, het was een taboe. Als journalist is het een droom om zo’n onderwerp op een schoteltje aangeboden te krijgen. Ik was meteen enorm geïntrigeerd! Ik wou hun avontuur heel graag volgen, niet alleen de zwangerschap en de bevalling, maar zeker ook wat er daarna kwam. Want dit is geen verhaal dat stopt na de bevalling.”