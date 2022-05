Annelotte uit ‘De mol’ onthult hoe het nog met hondje Isidoor gaat: “Hij kan nog altijd op de rode knop drukken”

Tijdens ‘De mol’ had Isidoor maar één doel: hij moest op een rode knop leren drukken. Dat bleek niet makkelijk, maar hij slaagde er wel in. En hij kan het nog altijd, zo meent zijn baasje. “Je zou denken van niet, maar hij is er alleen maar beter in geworden. Ik heb thuis ook een rode knop staan, in de kast van de eetkamer. Als ik die tevoorschijn haal, hoef ik zelfs geen commando meer te geven: Isidoor stapt er resoluut op af en gaat er met beide poten op staan. Het is het enige kunstje dat hij zo vlot kan. Ik laat het hem soms doen op speciale gelegenheden, als partytrick.”