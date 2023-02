Annelien Coorevits is de tweede kandidaat voor ‘De Slimste Mens ter Wereld’

TV Miljard kijkers, finale van 3 uur, winnares overwel­digd: ‘The Masked Singer’ in Vietnam tart alle verbeel­ding

Bij ons draait ‘The Masked Singer’ weer op volle toeren, in Vietnam wordt alles volop in gereedheid gebracht voor het nieuwe, tweede seizoen. Zender ‘Vie Channel’ belooft alle registers open te trekken, na het compleet overweldigende succes van de eerste editie. ‘The Masked Singer’ wist in sneltempo het medialandschap te veroveren, maar de winnares betaalt een hoge prijs voor de roem.