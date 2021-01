Ann Van Elsen en dochter June doen ‘prank calls’: “Hallo, met het paard van Zorro”

Willekeurig mensen opbellen en die dan aan het lijntje houden: de jonge Ann Van Elsen was er goed in. En ook dochter June lijkt talent te hebben. “Hallo, u spreekt met Zorro, ik ben m'n paard kwijt”, zegt ze tegen een nietsvermoedende man aan de andere kant van de lijn. Om vlak daarna terug te bellen: “Hallo, het is hier met het paard van Zorro.” Ann is er gerust in dat haar dochter dat nooit meer gaat doen: “Die is daar veel te braaf voor." Maar June zelf denkt daar anders over: “Je kunt je daar echt mee amuseren”, klinkt het enthousiast. “Da’s echt tof.”

Wanneer er enkele jeugdvriendinnen over de vloer komen, komt er een bijzonder verhaal naar boven. “Weet je nog, het clubje dat wij vroeger hadden? We bleven soms wat langer hangen in school, in de klas", zegt de vriendin. Wie erbij wilde horen, moest een bijzonder ritueel afleggen. “Vroeger in de klaslokalen had je het kotje van de orde", legt Ann uit. “Achter een deur was dan een lavabo en een emmertje om het bord mee schoon te vegen. Als je bij ons geweldige clubje wilde horen - en die was populair - dan moest je na school plassen in de emmer. Als de leerkracht de dag nadien de spons pakte om het bord te doen, lagen wij natuurlijk allemaal strijk van ‘t lachen." June weet niet wat ze hoort: “Dat doe je toch niet? Ik dacht echt dat ze een braaf meisje was. Wat een vuile trien was jij, mama!”