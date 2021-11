Andy Peelman test tweedehandscomputers in ‘Ze Zeggen Dat’: “We vonden zelfs naaktfoto’s en een testament van de vorige eigenaar”

TV Kandidaten van ‘Dancing with the Stars’, inclusief prinses Delphine, nemen ludiek Tik­Tok-film­pje op

Op maandagochtend werden de laatste namen van ‘Dancing with the Stars’ bekendgemaakt. Dat de kandidaten er zin in hebben, is bovendien overduidelijk. In een ludiek filmpje op TikTok laten de acht deelnemers al een aantal van hun favoriete dansbewegingen zien en ook prinses Delphine doet vrolijk mee.

15 november