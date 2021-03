Andy Peelman praat voor het eerst over zijn jeugd zonder vader: "Dag dat 'die mens' sterft, ga ik geen traan laten"

Nu eens heel erg grappig en vol zelfrelativering. Dan weer intens emotioneel, met tranen in de ogen en een krop in de keel. Andy Peelman toonde zich gisteravond in 'Later als ik groot ben' heel kwetsbaar, fragiel en gewoon. In het klasje van gemeenteschool 'De puzzel', in Lebbeke, waar hij als jonge gast destijds zijn broeken 'van de witte producten' versleet, deelde hij herinneringen met interviewer Eric Goens. Het ging er vrolijk aan toe, met passages over het schooltheater, de grootste onderscheiding die hij haalde voor lichamelijke opvoeding en het kleed van juf Van de Moortel dat per ongeluk in brand werd gestoken. Tot het olijke plots plaatsmaakte voor een pakkende getuigenis over zijn jeugd, de heldenrol van zijn moeder Lisette en de rol van 'die mens', met wie Andy zijn vader Wim Peelman bedoelde, bekend als zanger Wim Ravell.