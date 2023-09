Andy Peelman en Karen Damen saboteren het busje van de jagers in ‘Het Jachtseizoen’

Showbits Bram ‘Ilias’ Spooren blikt vooruit op nieuw 'Thuis'-sei­zoen: “Deze verhaal­lijn wordt het grootste drama”

Overleeft Tamara haar zwangerschap? Belandt Madame Marianne in de gevangenis? En is Maité echt zwanger van Dieter? Het zijn maar enkele van de cliffhangers waarmee ‘Thuis’-kijkend Vlaanderen vlak voor de zomer bleef zitten. Vanavond wordt het 29ste seizoen van de soap afgetrapt en krijgen we hopelijk een antwoord op al deze vragen. Showbits-reporter Senne ging alvast langs op de set van ‘Thuis’ om Bram Spooren (Ilias) aan de tand te voelen over het nieuwe seizoen.