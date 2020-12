Andy en Dina slikken speciale thermometerpil in ‘Ze Zeggen Dat’

In de auto vertelt Andy aan Dina wat ze die dag gaan doen. “Dit zijn temperatuurpillen", toont hij. “In die pillen zitten een batterij en een chip." Dina lijkt niet helemaal enthousiast: “En wij moeten dat inslikken? Dus dat meet je lichaamstemperatuur?” Tijd om haar in te lichten over het experiment van de dag: nakijken of vrouwen het wel degelijk sneller koud hebben dan mannen. Aangekomen op de testlocatie heeft Andy nog slecht nieuws. “Als wij proefjes doen, is er altijd een expert bij", klinkt het. “Maar die is er niet. De expert zit in quarantaine. Daarom zal ik het experiment in goede banen leiden." Belangrijk is dat Andy en Dina hetzelfde dragen tijdens het experiment, dus gaan ze allebei de kleedkamer in. Al worden de gekozen outfits niet meteen op applaus onthaald: “Hangen daar bij jou ook belletjes aan?"