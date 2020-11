André Hazes openhartig in ‘Het Huis’: “Ik krijg buikpijn als ik weer aan mijn jeugd denk”

TVHij is voor elke doorsnee Vlaming de man van ‘Leef’ en voor de iets ouderen onder ons ook de zoon van André Hazes, beroemd van tijdloze evergreens als ‘Een beetje verliefd’ en ‘Zij gelooft in mij’. En hij is de vierde gast in ‘Het Huis’, met gastheer-interviewer Eric Goens. “Het is maar één aflevering, maar we hadden er rustig drie kunnen maken. Omwille van zijn leven. En dat van zijn vader”, lacht Eric.