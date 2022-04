ANALYSE. Vroeger was je een held als je in tv-programma’s uitgeput neerviel, nu als je op tijd stopt

TV William krijgt raad van mama in 'Boer zkt vrouw': "Kies niet voor Titjana”

De mama van William heeft voor het eerst de meisjes ontmoet in ‘Boer zkt vrouw’. Ze is over iedereen enthousiast behalve over Titjana. “Ik denk toch dat er sommige meisjes meer uw ding zijn. Persoonlijk vind ik Amber een beter meisje voor jou dan Titjana. Als je aan Amber iets vraagt, dan heb ik het gevoel dat ze oprecht antwoordt. Bij Titjana heb ik dat gevoel niet.”

11 april