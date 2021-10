ANALYSE. Uitgesteld kijken verbloemt slappe kost: zo scoren de zenders in het nieuwe tv-seizoen

Deze Net­flix-reeks is populair­der dan 'La Casa de Papel’: moet je ‘Squid Game’ écht gezien hebben?

30 september De nieuwe reeks ‘Squid Game’ is wereldwijd een onverwacht succes. In bijna alle landen staat de Koreaanse thriller op 1 in de top 10 van Netflix. Uit het niets, zo lijkt het wel. Nu al is het de best bekeken niet-Engelstalige reeks op het streamingplatform. Nog populairder dan ‘La Casa de Papel’. Is de serie écht zo goed of is er vooral veel geld mee gemoeid? Desna en Senne proberen in Showbits het succes te verklaren.