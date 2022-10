ANALYSE. Slechte kijkcijfers? We keken in september meer tv dan vorig jaar (al zitten er ook een paar flops bij)

TVGeen grote winnaars, geen grote verliezers na één maand tv-offensief. En dus is men tevreden bij de drie grote Vlaamse zendergroepen. Begin september leken de kijkcijfers nog te kelderen, maar het tegendeel is waar. We keken zelfs méér dan een jaar geleden, alleen doen we dat meer dan ooit uitgesteld of via de streamingsplatformen. Al krijgen niet alle programma’s een goed rapport.

Toppers en floppers

Bij VTM is men in de wolken dat de klassieke vooravond met ‘Lisa’, ‘VTM Nieuws’ een ‘Familie’ het erg goed doet. ‘VTM Nieuws’ bereikt elke dag 1 miljoen kijkers, ‘Familie’ haalt vlot 700.000 fans.

In de genadeloze strijd op maandagavond bleef ‘Blind getrouwd’ in september netjes overeind met ruim 860.000 kijkers. Het bij aanvang bekritiseerde ‘I Can See Your Voice’ haalde alweer 725.000 kijkers. Opvolger ‘The Voice’, nu op vrijdag en zondag’ zelfs net geen 900.000 kijkers. De zender zag dan weer node dat ‘De schaal van Pascal’ bleef haperen op een magere 270.000 fans (uitgesteld kijken inbegrepen). Dat heet bij VTM ‘een flop’.

Hoe belangrijk ‘must-see programma’s’ wel zijn, maakt de topper Nederland-België duidelijk, met ruim 887.000 fans het best bekeken VTM-programma in september.

Eén was bij het grote publiek uitgesproken marktleider, maar slaagde er niet in om, ondanks verwoede pogingen, te verjongen. De fictiereeks ‘Chantal’ was opvallend het best bekeken Eén-programma, met een betere score dan ‘Thuis’ en ‘Down the Road’, al halen al deze succesprogramma’s ruim meer dan 1,2 miljoen kijkers. ‘The Repair Shop’ haalde niet de top 15 van best bekeken Eén-reeksen en kan dus moeilijk een succes worden genoemd. ‘Over Eten’, ook al met Danira Boukhriss, deed het met 722.000 fans wel goed.

PLAY4 doet het iets beter dan vorig jaar vooral dankzij het jubileumseizoen ‘De allerslimste mens’, dat haast twee maanden vroeger dan normaal werd gelanceerd. Erik Van Looy is (met herhalingen) goed voor ruim 1,2 miljoen kijkers. ‘De tafel van vier’ zal, zoals de zender zelf aankondigde, nog een lange weg moeten afleggen. Met uitgesteld kijken en twee herhalingen haalt de talkshow van Gert nu een beste score van net 370.000 kijkers.

Nauwelijks verschillen

Uiteindelijk zijn Eén, VTM en PLAY4 dus best tevreden over de geboekte resultaten. Bij de VRT haalt Eén bij het grote publiek (kijkers 4 jaar en ouder) 31,6% marktaandeel, of zowat een derde van alle kijkers. Dat is 0,5% minder goed dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar Eén blijft bij het grote publiek wel afgetekend marktleider.

Bij de commerciële zenders, die focussen op de doelgroep 18-54-jarigen, scoort VTM 26,7%, dat is 0,6% beter dan vorig jaar. VTM is daarmee opnieuw marktleider. PLAY4, dat drastisch sleutelde aan het programmaschema en voluit inzette op ‘De tafel van vier’ en ‘De allerslimste mens’, is men erg tevreden met 12,9% marktaandeel. Vorig jaar, toen zonder ‘Slimste mens’ haalde de zender 11,4%.

Ondanks verwoede pogingen slaagt Eén er voorlopig niet in om écht te verjongen. Eén haalde afgelopen maand 20,8%, een verlies van 0,9%.

In de doelgroep 18-54-jarigen halen de VTM-zenders samen 40,4%, of vier Vlaamse kijkers op tien. De VRT zakt 1,3% tot 25,7%, de PLAY-groep is stabiel met 19,3%.

Opvallende vaststelling: er werd ietsje meer tv gekeken in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar was dat gemiddeld 143 minuten per dag, nu 144 minuten. Op weekdagen wordt er meer gekeken, op vrijdag en zaterdag is er een terugval. Op weekdagen wordt er gemiddeld evenveel gekeken, maar op bepaalde dagen stijgt het uitgesteld kijken duidelijk. Dat is vooral op maandag het geval, met ‘Blind getrouwd’, ‘De allerslimste mens’ en ‘Down the Road’, programma’s die tot 70 procent uitgesteld worden gevolgd.

Uitgesteld kijken

Bij de start van het tv-offensief lagen de kijkkaarten niet goed, zeg maar slecht. De eerste weken van september was het nog zomers warm. Een opdoffer voor al die ‘straffe’ programma’s die, omwille van koning voetbal en het wk dat eind november in Qatar start, vroeger dan ooit werden gelanceerd. Het leverde opvallend lage live-kijkcijfers op. Net geen 400.000 kijkers voor de VTM-topper ‘Blind getrouwd’, geen 800.000 kijkers voor het jubileumseizoen van ‘De slimste mens’, ‘Thuis’ een eind onder het miljoen trouwe fans. Maar dankzij streamingsplatformen als VTM GO, VRT MAX en GOPLAY en een uitgekiend schema van herhalingen, haalden alle tv-programma’s die er toe doen toch moeiteloos de cijfers van vorig jaar en deden zelfs nog beter.

Met dank aan het fenomeen van het uitgesteld kijken. Over alle zenders heen volgen nog steeds drie op vier -vooral oudere - kijkers live hun favoriete programma’s. In prime time, tussen 20 en 23 uur, volgen kijkers tussen 18 en 54 jaar al meer dan 50 procent uitgesteld hun favoriete programma’s. Gemiddeld gebeurt dit uitgesteld kijken voor 60 procent op de dag zelf en 40 procent tijdens de 7 dagen nadien.

De marktaandelen van de Vlaamse zenders 2021 Eén 21,7% Canvas 5,3% VTM 26,1% VTM2 7,2% PLAY4 11,4% PLAY5 4,5% 2022 Eén 20,8% Canvas 4,9% VTM 26,7% VTM2 6,8% PLAY4 12,9% PLAY5 3,9% (Kijkers 18-54 jaar, live + uitgesteld kijken, marktaandelen 18-54 jaar)

De best bekeken programma’s Eén 1. ‘Chantal’, 18-09, 1.422.414 2. ‘Thuis’, 15-09, 1.269.627 3. ‘Down the Road’, 26-09, 1.229.707 4. ‘Hotel Romantiek’, 04-09, 961.188 5. ‘Het Journaal’, 27-09, 943.539 VTM 1. ‘Nations League: België-Ned.’, 25-09, 887.218 2. ‘Blind getrouwd’, 19-09, 871.424 3. ‘Familie’, 19-09, 726.034 4. ‘I Can See Your Voice’, 16-09, 709.337 5. ‘VTM Nieuws’, 19-09, 686.268 PLAY4 1. ‘De allerslimste mens’, 06-09, 1.232.332 2. ‘Klopjacht’, 11-09, 699.741 3. ‘Het parket’, 22-09, 518.025 4. ‘Ooit vrij’, 06-09, 509.024 5. ‘De tafel van vier’, 05-09, 372.757 (Kijkers live + uitgesteld + webrating + rerun tot 7 dagen na uitzending)

