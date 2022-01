ANALYSE. “Grijpen en graaien was het, bij The Voice. De tik op de vingers komt geen dag te vroeg”

TV Grote doorbraak voor Ward Kerremans: na ‘Grond’, ‘Glad ijs’ en ‘Billie vs Benjamin’ nu ook hoofdrol in film

Acteur Ward Kerremans (33) is helemaal klaar om het scherm te veroveren. Hij maakte al furore in ‘Grond’, is te zien in ‘Glad ijs’ en ‘Billie vs Benjamin’ op Streamz én hij mag nu ook een hoofdrol vertolken in de nieuwe film ‘Noise’.

