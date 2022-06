Anaïs & Cedric uit Antwerpen winnen hun eigen droomhuis in ‘Huis Gemaakt’

Meer dan een half jaar spendeerden de koppels uit ‘Huis Gemaakt’ elk vrij moment aan de verbouwing van hun eigen droomhuis. Een bouwvallig, leegstaand pand werd van het gelijkvloers tot de hoogste dakpan compleet vernieuwd. Dat al dat harde werken nu eindelijk beloond wordt, doet winnaars Anaïs & Cedric veel deugd. Het koppel loopt over van geluk. “Dit is echt niet normaal! Dit hadden we nooit verwacht”, klinkt het. “We beseffen nog niet goed wat ons net is overkomen en dat we dit gigantische cadeau gewonnen hebben. Het besef zal pas de volgende dagen komen, wanneer we aan de ontbijttafel zitten in ons eigen huis. ‘Huis Gemaakt’ is voor ons zo’n uniek avontuur geweest. De ervaring die we dankzij het programma hebben opgedaan is onbetaalbaar. We zouden er zo opnieuw aan beginnen. Niet te geloven dat dit pand nu helemaal van ons is, we hebben er ons hart aan verloren. Het is niet meer gewoon een huis, maar echt onze thuis.”