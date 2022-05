An Lemmens speelt cupido in ‘B&B zoekt lief’

TV Hoe een satirische komedie de realiteit werd: ‘Servant of the People’ met Oekraïens president Zelensky is nu te zien op Netflix

Vandaag is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een van de bekendste en meest geprezen politici van de wereld, maar daarvoor liep hij vooral in de kijker als komiek en acteur. In 2015 schudde hij de serie ‘Servant of the People’ uit z'n mouw en die absurde reeks is nu ook te bekijken op Netflix.

