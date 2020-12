An Lemmens, Gloria Boateng en Ann Van Elsen zorgen voor kerstcadeautjes voor arme kinderen in ‘Make Belgium Great Again’

Showbizz Jules Hanot schrijft een brief aan Philippe Geubels: “Ik maak me stilaan een beetje ongerust nu je moppen een steeds langere baard krijgen”

14:00 In tijden van Twitter is een mening bij alles wat op ons scherm komt snel gegeven. Maar tv-beest Jules Hanot neemt zijn tijd en schrijft elke week een ouderwetse brief. De ene keer zalvend, de andere keer voorzien van een tik op de vingers van het tv-gezicht. Deze week richt hij zijn pen tot Philippe Geubels, die momenteel te zien is in ‘Geubels en de Hollanders’. “Ik begrijp ook wel dat je moet presteren sinds je megatransfer naar de openbare omroep, maar je talent verdient beter dan gerecycleerde rommel.”