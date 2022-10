An, de gevangenisdirectrice uit ‘Ooit vrij’: “Voor de meerderheid doet opsluiten meer kwaad dan goed”

TV “Mijn vader draaide zich om en knalde een kogel door haar hoofd”: Renzy vertelt bij Jambers over moord op zijn moeder

In 1987 speelde er in het Oost-Vlaamse Wortegem een familiedrama af. Renzy’s moeder werd voor zijn ogen doodgeschoten door zijn eigen vader. Die werd uiteindelijk vrijgepleit op basis van “onweerstaanbare drang”. De man vertelde in 1992 zijn verhaal bij Jambers, 35 jaar later vindt Renzy dat het tijd is om zijn kant te vertellen. “Ze viel naast mij neer. Toen haalde hij nog vier keer de trekker over.”

14:35