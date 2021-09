Amy uit ‘K2 zoekt K3’ blikt terug op moeilijke jeugd: “Ik heb al zeven jaar geen contact meer met m’n mama en broers”

TV Staande ovatie voor Arthur na black-out en Soleil wist niet dat hij auditie moest doen: dit was ‘Belgium’s Got Talent’

17 september Een rollercoaster van emoties in de derde voorronde van ‘Belgium’s Got Talent’ vrijdagavond. Ruth Beeckmans (39) had de slappe lach, An Lemmens (41) was diep geraakt na een emotionele act, Bart Peeters (61) pinkte voor het eerst een traantje weg en Davy Parmentier (38) kroop op de jurydesk van enthousiasme. Ook voor de kandidaten zorgde het imposante podium voor extra stress. Zo dreigde een black-out de 22-jarige Arthur te nekken.