Amerikaanse ‘Wipeout’-deelnemer sterft na afleggen parcours

TV Dimitri Vegas & Like Mike denken al aan vervolg documentai­re

17 november "We hadden verwacht dat onze documentaire goed onthaald zou worden, maar ze is extréém goed aangekomen. We krijgen massa's positieve reacties." En dus denken Dimitri Vegas en Like Mike al na over een vervolg van hun achtdelige documentaire 'DVLM', gemaakt door Eric Goens en sinds twee weken te bekijken via Streamz.