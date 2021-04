Amerikaanse ‘The Bachelor’-ster krijgt eigen realityshow

In de serie ‘Deadline’ kunnen we Colton’s leven nauwlettend opvolgen. Ook in 2019 was Colton op tv te zien toen hij als bachelor een groep vrouwen om zijn hart liet strijden. Na het datingprogramma startte hij een relatie met Cassie Randolph. De twee bleven samen tot vorig jaar. Maar deze week kwam de reality-ster dus uit de kast. “Ik ben lang van mezelf weggelopen en heb mezelf lang gehaat”, zegt hij in de Amerikaanse ochtendshow ‘Good Morning America’. “Maar ik val op mannen. Dat realiseerde ik me eerder dit jaar, en ik heb het voor mezelf moeten verwerken. De volgende stap in dat proces is de waarheid zeggen tegen iedereen.”