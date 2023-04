‘American Idol’-kandidate stapt plots op, na “haatdragende commentaren” van Katy Perry

Katy reageerde tijdens de auditie van Sara heel sceptisch. Toen de 25-jarige Sara aangaf dat ze moeder was van drie kinderen, werd dat statement met ongeloof van de jury onthaald. “Je ziet er vijftien uit, geen vijfentwintig!”, zo klonk het. Vooral Katy, zelf mama van een dochtertje, reageerde extreem. Ze stond op en deed alsof ze flauw zou vallen op de jurytafel.

“Als Katy op de tafel gaat liggen, ga ík flauwvallen”, lachte de enthousiaste Sara, die duidelijk onder de indruk was dat ze de bekende zangers mocht ontmoeten. Maar Katy sloeg nogal bitsig terug: “Schatje, ik denk dat jij al te veel op de tafel gelegen hebt.” Uiteindelijk kreeg ze wél een gouden ticket om naar de volgende ronde te gaan.

Vele kijkers interpreteerden dat als ‘slut shaming’ of ‘mom shaming’, en de clip ging viraal. “Waarom maak je haar belachelijk omdat ze kinderen heeft?”, klonk het op Twitter. “Ze is vijfentwintig!”

Ook Sara zelf was niet te spreken over de commentaren. Ze reageerde achteraf op sociale media. “Het is kwetsend dat dit op tv werd uitgezonden”, zuchtte ze. “Mij vernederen omdat ik mama ben, is niet oké.”

En daar liet ze het niet bij. Hoewel ze een prachtige prestatie neerzette tijdens de volgende ronde van de show, besloot ze zélf om op te stappen. “Dit optreden was mijn laatste. Ik wil liever bij mijn kinderen zijn”, liet ze weten. “Ik heb onderschat hoe zwaar het was om bij hen weg te zijn, en ze hebben mij nodig. Ze zijn nog heel jong. Achteraf heb ik vast spijt, want ik vond dit een geweldige ervaring, maar ik moet doen wat juist is voor mijn kinderen.”

Het was voor Sara naar eigen zeggen allang duidelijk dat ze het programma niet zou winnen. “Dus ik kan evengoed nu al vertrekken”, zo redeneerde ze.

Kate Perry was verrast en aangedaan door haar aankondiging, en probeerde de kandidate nog te overtuigen om te blijven: “Dit is een kans die je maar één keer in je leven krijgt, en ik ben er zeker van dat je nog verder zou geraken in de show.” Maar het mocht niet baten.

Katy wordt op dit moment opnieuw uitgemaakt op sociale media, omdat kijkers ervan overtuigd zijn dat Sara is vertrokken vanwege haar haatdragende opmerkingen, en de vele reacties die daar online rond circuleerden.

