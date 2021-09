Amelie Albrecht is verbannen van Tinder: "Na 16.000 matches ervan gesmeten”

In het programma legt Amelie uit dat het haar doel was om 10.000 matches te verzamelen op Tinder. Iets wat haar bovendien ook gelukt is, want de comédienne had er uiteindelijk maar liefst 16.000. Alleen waren ze daar bij de datingapp zelf niet zo blij mee. “Plots kreeg ik een mail en sindsdien kan ik er gewoon niet meer op.”